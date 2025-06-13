Угрожавшего охраннику гипермаркета шприцом ижевчанина отправили в СИЗО

Ижевчанину, обокравшему гипермаркет, предъявили обвинение в разбое (ст. 162 УК РФ): он угрожал охраннику шприцом и выкрикивал, что является носителем тяжелого заболевания. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

32-летний задержанный пришел в магазин ранним утром. Он спрятал в рюкзак и карманы товары с полок, после чего вышел из гипермаркета через входную группу, минуя кассовую зону. На выходе из торгового центра его остановил охранник. Он предложили ему вернуться в гипермаркет и вернуть похищенное. После этого фигурант достал из рюкзака шприц, замахнулся им в сторону охранника и заявил, что является носителем тяжелого заболевания, после чего скрылся.

Подозреваемого установили и задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее фигурант был судим. Задержанного отправили в СИЗО. По статье о разбое с применением предмета в качестве оружия предусмотрено до 10 лет лишения свободы.