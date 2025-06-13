«Есть фест», Likee Party Tour, «Вышел ангел из тумана» и «На деревню дедушке»

В ближайшие семь дней в Уфе выступят оркестр Lumisfera, артисты Башкирского театра оперы и балета отметят день рождения Салавата Юлаева. Для подростков выступят Настя Кош, Карина Кагра, Alisatoka и другие популярные блогеры, а также Newlightchild. В театрах — «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым, «Вышел ангел из тумана», «Муж за дверью» и другие спектакли. В кинотеатрах – четыре премьеры: «На деревню дедушке», «Артек. Сквозь столетия», «Больше чем футбол» и «Притворись моим мужем». Любителей вкусно поесть ждут на фестивале городских ресторанов «Есть фест».

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Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

15 июня в конгресс-холле «Торатау» 3000 свечей окутают теплом зрителей концерта «В объятия любви» в исполнении оркестра Lumisfera. «Волшебники Lumisfera создадут для вас райский островок гармонии и романтики, где делиться своими чувствами будет легко. Любовь зазвучит для вас во весь голос и раскроет вам свои объятия»,— обещают организаторы. В программе: Aantonio Vivaldi — Winter; Joel Sunny — Luminary; Ludovico Einaudi — Una Mattina; Hans Zimmer — Cornfield Chase и другие произведения.

16 июня в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится концерт «Батыр я и певец», посвященный дню рождения Салавата Юлаева. В концерте прозвучат сочинения о жизни и творчестве башкирского национального героя. Будут исполнены произведения Загира Исмагилова, Хусаина Ахметова, Абрара Габдрахманова, Галины Зигановой, Алины Ахметовой и других композиторов. В концерте примут участие солисты оперной труппы театра Эльвина Ахметханова, Гульнара Валеева, Идель Аралбаев, Айтуган Вальмухаметов, Айгиз Гизатуллин, Рим Рахимов и другие.

В тот же день, 16 июня, в «Тинькофф холл» ждут подростков на уникальное по своим масштабам официальное мероприятие социальной сети Likee в России — Likee Party Tour. Перед зрителями выступят популярные в молодежной среде блогеры и исполнители: Вики шоу, Настя Кош, Карина Кагра, Alisatoka, София и Антон Black2White, Eva Mash, Вова Левченко, Елизавета Эль.

17 июня на сцене «Тинькофф холл» вновь ожидается выступление кумира молодежи — перед молодыми уфимцами споет (а точнее, зачитает) свои песни репер Азат Бареев, более известный как Newlightchild. Музыкальный путь исполнителя стартовал в 2019 году, и уже первые его релизы стали «вируситься» в интернете. Стиль Newlightchild — это что-то на стыке хип-хопа, трэпа и смежных жанров.

Поклонников татарской музыки ждут 19 июня в Music Hall 27 на дискотеке радиостанции «Роксана». Здесь ведущие первой татарской радиостанции Уфы и казанский DJ Ali заставят гостей «окунуться в теплый вайб музыки, бодрости и заводного настроения». Организаторы обещают «вспоминать старые хиты и хором петь любимые новинки татарских чартов Башкирии и Татарстана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Безруков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Актер Сергей Безруков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спектакли

14 июня театралов и поклонников Сергея Безрукова ждут в Русском драматическом театре на спектакле «Хулиган. Исповедь». Актер примерит на себя образ поэта Сергея Есенина. За два часа перед зрителями пронесется вся жизнь прославленного поэта: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. В ролях: Мария Ефремова, Сергей Безруков, Дмитрий Акимов, Сергей Иванов, Анна Гилунова и другие.

15 июня на сцене Русского драматического театра покажут трагикомедию «Вышел ангел из тумана». Все начинается с праздника — на день рождения Екатерины Кондратьевны собирается вся ее большая семья: сыновья, невестки, внучки. Совсем случайно узнает мать, что дети ее ведут давнюю вражду. А тут еще в доме появляется странный человек с картонными крыльями… И события принимают совершенно неожиданный поворот. Режиссер-постановщик: Петр Орлов. В ролях: Светлана Акимова, Татьяна Макрушина, Тимур Гарипов, Григорий Николаев, Айгуль Шарипова и другие.

19 июня в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится необычная оперетта — два спектакля в одной постановке: «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». В центре сюжета первого — история молодого композитора, который, убегая от разъяренного мужа любовницы, спасается на крыше одного из соседних домов. Залезая в открытое окно, он попадает в спальню Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа. После появления молодого композитора Сюзон запирает дверь спальни, чтобы муж не увидел ее в обществе чужого мужчины, но в суматохе ключ падает из окна на тротуар.

«Званый вечер с итальянцами». Месье Шуфлери решил созвать гостей на богатое угощение модных артистов. Дочь хозяина Эрнестина влюблена в бедного музыканта Бонифаса, но отец против их отношений. Однако именно Бонифас приходит к нему на помощь в момент катастрофы: певцы по какой-то причине не прибыли. Правда, за свои услуги Бонифас требует руки Эрнестины.

20 мая в Молодежном театре представят спектакль «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии». Дети овдовевшего Бекины испуганы: отец решил вновь жениться! А если появится новый наследник, то все придется делить — и дом, и сад, и корову. Тогда они пытаются найти ему невесту сами. В итоге побеждают добро и любовь двух уже немолодых людей. Режиссер: Мусалим Кульбаев. В ролях: Ренат Фатхиев, Светлана Бронникова, Андрей Ганичев, Любовь Никитина, Людмила Воротникова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юрий Стоянов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Юрий Стоянов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кино

На этой неделе в уфимских кинотеатрах — четыре премьеры.

В комедии для детей «На деревню дедушке» 10-летний Владик попадает на попечение деда, когда маме срочно нужно уехать в командировку. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дедушка против. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта встреча изменит их обоих. В ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова и другие.

Еще один фильм для просмотра с детьми — «Артек. Сквозь столетия». Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей Митя — сплошная головная боль, он совершенно неуважительно относится к истории своей семьи. Родители отправляют Митю в «Артек», где ему явно скучно, но желание выступить на «Артек-Арене» в рамках праздничного концерта — мечта для юного музыканта, и он хочет стать известным рэпером. Правда, прежде чем его мечта осуществится, Мите предстоит пройти немало испытаний в 1812 и 1925 годах…

Очередная спортивная драма — «Больше чем футбол». На Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина, который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых летчиков». В ролях: Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Роман Мадянов, Алексей Гуськов, Люся Чеботина и другие.

«Притворись моим мужем» попросит героиня одноименного фильма Виктория своего подчиненного Романа. Виктория — успешная бизнес-леди, она упорно идёт к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. Поэтому она выдает за жениха своего подчиненного. Их задача — ни в коем случае не расколоться и не выдать фиктивность отношений и получить контракт. В ролях: Диана Пожарская, Павел Прилучный, Дмитрий Власкин, Николай Наумов, Софья Зайка и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уфимец на гастрономическом фестивале «Есть!»

Фото: Ксения Федорова Уфимец на гастрономическом фестивале «Есть!»

Фото: Ксения Федорова

Мероприятия

14 и 15 июня перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» продолжит свою работу фестиваль городских ресторанов «Есть Фест». Фестиваль проводится в Уфе с 2018 года. За это время количество его посетителей выросло практически в 3,5 раза: с 37 тыс. в 2018-м до 129 тыс. в 2024-м. Концертная программа фестиваля включает выступления творческих коллективов, городских кавер-групп и хедрайнеров. 15 июня запланировано выступление группы «Банд'Эрос». Режим работы: с 10:00 до 23:00.