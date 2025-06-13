Партия «Яблоко» выдвинула кандидатов на выборы в заксобрание Челябинской области

Партия «Яблоко» представила список из пяти кандидатов для участия в выборах в законодательное собрание Челябинской области. Об этом сообщили в официальном канале партии в Telegram.

В списке кандидатов значатся Валентина Комкова, правозащитница из Миасса; Андрей Талевлин, эколог из Челябинска; Ярослав Щербаков, руководитель челябинского отделения; Наталья Таврина, врач из Челябинска; и Сергей Шичков, пожарный из Троицка.

Партия надеется, что избрание их кандидатов принесет «здоровые перемены» в Челябинскую область.

Голосование в Челябинской области пройдет 12, 13 и 14 сентября. На выборах в заксобрание Челябинской области восьмого созыва распределят 60 мандатов: 30 — по одномандатным округам, 30 — по партийным спискам.