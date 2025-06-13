В праздновании Дня России в Челябинской области приняли участие 32 тыс. человек

В Челябинской области прошли праздничные мероприятия в честь Дня России, собравшие более 32 тыс. человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Для охраны порядка были задействованы около 600 сотрудников полиции. Им помогали почти 400 представителей Росгвардии, добровольных народных дружин, частных охранных предприятий и казачества.

В регионе прошло около 60 мероприятий, посвященных празднику. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.