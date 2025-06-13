Суд обязал МБУ «Абганеровское» возместить вред недрам под Волгоградом на 513 тыс
Арбитражный суд Волгоградской области по иску Росприроднадзора обязал МБУ «Абганеровское» Абганеровского сельского поселения возместить причиненный недрам вред на сумму свыше 513 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Нижне-Волжского управления Росприроднадзора.
В ходе административного расследования специалисты надзорного ведомства выявили факт безлицензионной добычи подземных вод на территории Абганеровского сельского поселения Октябрьского района Волгоградской области. Управление рассчитало вред недрам — он превысил 513 тыс. руб.
Росприроднадзор потребовал от МБУ «Абганеровское» добровольно возместить ущерб, но организация не произвела оплату в установленный законом срок. Управление попросило Арбитражный суд Волгоградской области обязать юрлицо возместить вред недрам, который поддержал позицию надзорного ведомства. Судебное решение не вступило в законную силу.