Прокуратура начала проверку по жалобам о едком запахе в Саратове и Энгельсе

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сведениям о загрязнении воздуха в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, проверка проводится в связи с жалобами местных жителей. В сети граждане рассказали о едкой вони в городах. Как только проверка завершится, специалисты решат вопрос о мерах реагирования.

Напомним, это не первый случай, когда жители Саратова и Энгельса жалуются на едкий запах. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин требовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства в регионе. Жители указанных городов в видеообращении к господину Бастрыкину рассказывали, что ощущают неприятный запах в течение нескольких месяцев. От него, как отмечали граждане, болит голова.

Павел Фролов