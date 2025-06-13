Житель Чебоксар перевел мошенникам около 700 тыс. руб., полученные после продажи автомобиля иностранной марки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по столице Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Чебоксар перевел мошенникам 700 тысяч рублей с продажи иномарки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Житель Чебоксар перевел мошенникам 700 тысяч рублей с продажи иномарки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Житель Чебоксар обратился в полицию 11 июня и сообщил, что лишился машины Toyota Corolla после общения с неизвестными. В первый раз мошенники связались с мужчиной 5 июня. Они попросили назвать код из СМС для получения доставки от курьера. Чебоксарец не ждал посылок, но все равно продиктовал несколько цифр. После этого звонившие узнали вторую комбинацию цифр для входа в личный кабинет на портале госуслуг, сообщив мужчине, что первые цифры были ошибочными.

После этого с жителем Чебоксар связался неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он рассказал чебоксарцу, что в прошлый раз ему звонили мошенники, которые могут получить кредиты в банках и продать его машину.

Мужчине посоветовали оформить договор купли-продажи на иномарку, а полученные средства отправить на «сейфовую ячейку». Чебоксарец отправил около 700 тыс. руб. неизвестным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Диана Соловьёва