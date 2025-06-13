Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань приостанавливала работу более чем на три часа.

В течение прошедшей ночи временно не принимал и выпускал воздушные суда и аэропорт Тамбова (Донское). В 5:40 мск Росавиация объявила о снятии ограничений.

По данным Минобороны, силы ПВО с 21:45 мск 12 июня до 5:25 мск 13 июня сбили 125 дронов ВСУ над российскими регионами. 70 беспилотников уничтожено над территорией Крыма, 15 — над территорией Орловской области, по 11 — над Курской и Саратовской областями. Еще 9 дронов сбито над территорией Белгородской области, 7 — над акваторией Черного моря, по одному БПЛА — над Брянской и Воронежской областями. Сведений о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.