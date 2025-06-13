В Казани жители домов на двух улицах на сутки останутся без воды
В Ново-Савиновском районе Казани жители домов на двух улицах на сутки останутся без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского «Водоканала».
В Казани жители домов на двух улицах на сутки останутся без воды
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Воду отключат с 09:00 17 июня до 9:00 18 июня в связи с подключением дома на ул. Академика Лаврентьева. Водоснабжение временно прекратится по следующим адресам:
- ул. Ак. Лаврентьева, 1а, 1/1, 3, 3 корп. 1, 2; 3а, 3а корп. 1, 2, 4, 5,
- ул. Ф. Амирхана, 12а, 12б, 12д, 12е, 12, 14, 14А, 14б.
В пресс-службе «Водоканала» отметили, что под отключение воды попали шесть многоквартирных жилых домов, и принесли извинения за временные неудобства.