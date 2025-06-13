В Ново-Савиновском районе Казани жители домов на двух улицах на сутки останутся без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани жители домов на двух улицах на сутки останутся без воды

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани жители домов на двух улицах на сутки останутся без воды

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Воду отключат с 09:00 17 июня до 9:00 18 июня в связи с подключением дома на ул. Академика Лаврентьева. Водоснабжение временно прекратится по следующим адресам:

ул. Ак. Лаврентьева, 1а, 1/1, 3, 3 корп. 1, 2; 3а, 3а корп. 1, 2, 4, 5,

ул. Ф. Амирхана, 12а, 12б, 12д, 12е, 12, 14, 14А, 14б.

В пресс-службе «Водоканала» отметили, что под отключение воды попали шесть многоквартирных жилых домов, и принесли извинения за временные неудобства.

Диана Соловьёва