Праздничные мероприятия по случаю Дня России пройдут в Кисловодске 13 июня

Праздничные мероприятия по случаю Дня России пройдут в Кисловодске сегодня, 13 июня. Об сообщил в своем telegram-канале глава администрации города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам господина Моисеева, провести мероприятия накануне не позволили погодные условия. Сегодня местные жители и гости Кисловодска смогут посетить фестиваль «Национальных культур» в Комсомольском парке, где состоятся выступления творческих коллективов, спортивно-развлекательная программа и мастер-классы.

Вечерняя программа праздника будет состоять из выступления военных оркестров Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Помимо этого, состоится первый показ светового 3D-мэппинг шоу «Живая вода» на Старом озере.

Константин Соловьев