Ночью в селе Кубассы Чистопольского района произошел пожар в частном доме, после его тушения спасатели обнаружили тело 9-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чистопольском районе после пожара обнаружили тело 9-летней девочки

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан В Чистопольском районе после пожара обнаружили тело 9-летней девочки

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выезжала заместитель Чистопольского городского прокурора Ленара Гибадуллина. Прокуратура организовала проверку. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования находятся на контроле ведомства.

Диана Соловьёва