На всем готовеньком

На Кубани, Дону и Ставрополье в 2025 году производство колбас, мясных полуфабрикатов и консервов, а мяса сократилось. Участники рынка объясняют это более высокой маржинальностью продуктов глубокой переработки, а также увеличением спроса на готовую еду. Эксперты говорят о снижении покупательской способности в условиях высокой ключевой ставки ЦБ: мясные продукты дорожают, а потребитель становится экономнее и избирательнее.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Краснодарском крае в январе—апреле производство мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных полуфабрикатов в сравнении с аналогичными периодом прошлого года выросло на 16,2% (до 39,6 тыс. т), колбасных изделий — на 2,3% (до 7,7 тыс. т), а мясных и мясосодержащих консервов, включая для детского питания,— в 2,3 раза (до 10 млн условных банок). При этом мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины (парного, остывшего или охлажденного) отгрузили на 8,4% меньше (35,5 тыс. т.), а охлажденного мяса птицы, включая для детского питания,— на 3,8% меньше. Такие данные опубликовал Краснодарстат.

В краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «Ъ-Кубань» сообщили, что производством мясной продукции в регионе занимаются порядка 300 предприятий, в том числе девять крупных и средних мясокомбинатов. Лидерами отрасли являются АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Выселковский, Староминский и Тимашевский районы), ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат “Динской”» (Динской район), ОАО «Павловский мясокомбинат» (Павловский район), ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» (Курганинский район).

Доля малого и среднего бизнеса в краевых объемах производства продукции составляет: по мясу и субпродуктам 1 категории — порядка 30%; по колбасным изделиям — порядка 2%; по мясным полуфабрикатам — порядка 80%.

На Ставрополье за первые четыре месяца 2025 года мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины (парного, остывшего или охлажденного) произвели 3,7 тыс. т (+14,5% к январю—апрелю 2024 года), мяса сельскохозяйственной птицы и проч. продуктов убоя, включая консервированные,— 103,2 тыс. т (–9,1%), колбасных изделий — 4,1 тыс. т (+24,3%), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных — 79,3 тыс. т (+4,4%), изделий кулинарных мясных, мясосодержащих и из мяса, а также субпродуктов птицы охлажденных, замороженных — 212,2 т (в 1,6 раза больше). Такие данные опубликовал «Северо-Кавказстат». В Ставропольском крае мясную продукцию производят 120 предприятий, уточнили в министерстве сельского хозяйства региона.

На Дону в январе—марте 2025 года предприятия мясной промышленности отгрузили 28,9 тыс. т мяса (или 100,7% к аналогичному периоду 2024 года), включая говядину, свинину, баранину, мясо и субпродукты из птицы, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. В хозяйствах всех категорий произведено 88,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), или 91,6% к соответствующему уровню прошлого года.

По данным ведомства, в прошлом году в регионе произвели 116,8 тыс. т мяса (или 101,6% к 2023 году). Производство мяса в живом весе составило 395,5 тыс. т (100,1% к 2023 году), в том числе в сельхозпредприятиях 213,6 тыс. т, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 46 тыс. т, у населения 135,9 тыс. т. В 2025 году планируется произвести 414,5 тыс. т мяса.

«Производство колбасных изделий, включая изделия колбасные для детского питания и полуфабрикатов мясных, мясосодержащих в регионе в текущем года составило 6,6 тыс. и 14,1 тыс. тонн соответственно, что от общероссийского объема производства составило 1,2% по каждой группе товаров»,— уточнили в министерстве.

На Дону работают 10 основных мясоперерабатывающих предприятий региона, а также ряд мелких цехов. Среднегодовая мощность предприятий позволяет осуществлять убой скота и птицы в живом весе 330 тыс. т в год.

«Лидером по производству говядины является ООО ТД “МПК «Виктория” — 60% от областного объема; по производству свинины — ООО “Вепоз-ТД” —55% от областного объема. Лидирующие позиции по производству колбасных изделий остаются за ООО “РКЗ-Тавр”, которое выпускает порядка 50% от областного объема»,— рассказали в минсельхозе Ростовской области.

Среди основных предприятий в ведомстве также назвали ООО «Колбасный завод “Донские традиции”», ИП Карпенко З. Н., ООО «Новые утиные фермы» и ООО «Индюшкин двор».

Колбасу и полуфабрикаты делать выгоднее

Генеральный директор АО «Сочинский мясокомбинат» Рамиль Нигмадзянов увеличение производства колбасы и полуфабрикатов объясняет высокой маржинальностью в продуктах более глубокой переработки, таких как колбасы, полуфабрикаты и деликатесы. «Именно в этом направлении сегодня стараются двигаться производители. Спрос перетекает в премиальный сегмент: люди стали чаще покупать продукцию высокого качества. Изменения коснулись и упаковки: средний вес единицы продукции снизился, а доля порционной упаковки возросла»,— уточняет эксперт.

«Предприятия мясоперерабатывающей отрасли юга России сохраняют популярность традиционных видов колбасных изделий: сосисок, вареных и копченых колбас, различных деликатесов. Однако современные предпочтения потребителей диктуют новые направления развития рынка. Особенно активно расширяется сегмент продукции для приготовления на открытом огне: стейков, колбасок для жарки и шашлыка, востребованных среди любителей активного отдыха на природе и загородных поездок»,— рассказывает директор мясокомбината «Олимпия» Софья Новрадова.

Она добавляет, что также заметно растет интерес к удобству приготовления: потребители ценят возможность быстро приготовить полноценное блюдо дома, подогрев готовый продукт в микроволновой печи или духовке.

«Именно поэтому возрастает предложение готовых блюд и разнообразия качественных колбасных нарезок, кулинарии и других полуфабрикатов»,— считает эксперт.

Директор ООО «РКЗ-Тавр» (производитель вареных, полукопченых, сырокопченых и варено-копченых колбас, мясных деликатесов, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, входит в состав «Группы Агроком») Екатерина Соколова отмечает рост спроса на натуральную и функциональную продукцию (например, с высоким содержанием белка и низким уровнем соли), продукцию, выпущенную по ГОСТу, расширение линейки охлажденных полуфабрикатов, повышение требований к экологичности упаковки, внешнему виду продукции, удобству ее потребления.

«В общем объеме продаж растет доля мелкоштучной продукции. Кроме того, снизилась норма покупки на семью. Ассортимент стремительно диверсифицируется, компании ориентируются на сегмент “средний+” и нишевые категории»,— констатирует эксперт.

Тенденции потребления на юге России аналогичны общероссийским трендам, основанным на растущей популярности здорового питания, а также на быстроте и легкости приготовления, утверждает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Дамате» (федеральный поставщик индейки, утки, баранины и продукции глубокой переработки; в Ростовской области компания развивает производство индейки и утки) Дарья Лащенко.

«В связи с этим растет потребление мяса индейки и продукции в маринадах. Ведущей позицией нашего ассортимента является порционный стейк из филе индейки. Согласно исследованию, стейк из индейки обогнал по объемам продаж категорию стейков из говядины, заняв 57,5% категории»,— говорит эксперт.

Конкуренция высокая, но спрос не удовлетворен

По словам Екатерины Соколовой, рынок мясной продукции ЮФО отличается высокой плотностью производителей, в том числе федерального уровня. «Наиболее интенсивная конкуренция — с крупными федеральными игроками и игроками из Краснодарского края, а также федеральными сетевыми марками. Конкурировать сложнее всего с брендами, обладающими масштабной дистрибуцией и агрессивной ценовой политикой»,— подчеркивает эксперт.

Софья Новрадова отмечает высокую конкуренцию и среди локальных производителей. Так, в Ставропольском крае качественную мясную продукцию предлагают как крупные предприятия, так и небольшие семейные фермы. «Конкуренция на местном рынке высока, благодаря этому производители стремятся постоянно улучшать качество своей продукции, осваивать новые технологии переработки мяса и предлагать потребителям широкий ассортимент свежего и вкусного продукта. Сложнее всего конкурировать с теми производителями, кто уделяет особое внимание качеству сырья, инновационным технологиям обработки и активно работает над созданием узнаваемого бренда. Это заставляет всех участников рынка развиваться и повышать свою конкурентоспособность»,— рассказывает эксперт.

Рамиль Нигмадзянов добавляет, что рынок продукцией не перенасыщен. «Напротив, сегодня мы видим в России неудовлетворенный спрос на высококачественные мясные деликатесы и колбасы, органическую, фермерскую мясную продукцию и полуфабрикаты премиум-сегмента. А уровень потребления и объем выпуска мясной продукции в последние годы в стране вырос, что свидетельствует о больших перспективах отрасли»,— отмечает эксперт гендиректор Сочинского мясокомбината.

В отношении сырья, по словам участников рынка, проблем не возникает. Так, мясокомбинат «Олимпия» закупает мясо через электронные закупки на специализированных тендерных площадках. Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками из Белгородской области, Подмосковья и Ставропольского края»,— рассказывает Софья Новрадова.

Источником сырья для Сочинского мясокомбината служат поставщики из разных регионов России. В данный момент предложение мяса в Краснодарском крае остается стабильным. По курятине и свинине дефицита мы не видим, хотя говядина закупается в Калмыкии, Воронеже и Ростове-на-Дону. «Существенных проблем с поставками нет и не предвидится, по крайней мере, в случае если не произойдет резкого роста экспорта в Китай. Закупочные цены за последний год существенно выросли — на говядину на 10%, на птицу на 20%, а на отдельные части свинины — до 30%. Среди основных причин — удорожание импортных технологий, оборудования и премиксов, а также рост стоимости кредитов»,— поясняет Рамиль Нигмадзянов.

Основное сырье — свинину, говядину и птицу — в ООО «РКЗ-Тавр» закупают преимущественно у региональных партнеров из Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья. Импортное сырье, по словам Екатерины Соколовой, в производстве практически не задействовано (за исключением говядины из Беларуси). Кроме того, в состав «Группы Агроком» входит свиноферма (АО «Батайское»), которая обеспечивает потребность мясоперерабатывающего предприятия в охлажденном сырье.

Проблемы с импортным оборудованием сохраняются

Среди острых отраслевых проблем Екатерина Соколова назвала рост тарифов на энергию и логистику, а также сложности в импортозамещении технологических компонентов.

«На предприятии ООО “РКЗ-Тавр” используется как импортное, так и отечественное оборудование. Проблемы возникают в основном с сервисом и поставкой оригинальных комплектующих для импортных линий, что частично решается переходом на локальные аналоги»,— уточнила директор компании.

Директор мясокомбината «Олимпия» рассказала, что при производстве колбасных изделий на предприятии преимущественно используют технологическое оборудование иностранного происхождения. Среди основных единиц — крупногабаритные производственные линии, включая куттеры для переработки мяса, камеры термической обработки и системы упаковки готовой продукции.

«Несмотря на высокую эффективность техники, современный экономический климат создает ряд проблем, связанных с усложнением поставки запасных частей и расходных материалов, обусловленных введением международных санкций. Удлинение сроков поставок отдельных деталей затрудняет своевременность ремонтов, а наличие отечественных аналогов зачастую ограничено либо требует значительного времени на подбор и интеграцию»,— пояснила Софья Новрадова.

Вместе с тем производство замороженных полуфабрикатов, таких как пельмени, вареники, блины и котлеты, осуществляется главным образом на оборудовании российского производства, добавила эксперт.

Покупатели стали более экономны и избирательны

«Повышение ключевой ставки Центробанка в рамках нашего бизнеса не оказало прямого негативного влияния, так как предприятие не использует в своей работе кредитные средства. Однако косвенно негативное влияние мы ощутили: часть наших контрагентов вынуждены приостановить кредитные линии из-за высокой стоимости денег, тем самым снизив объемы закупаемой продукции. Поставщики повышают цены на сырье и материалы, закладывая туда компенсацию процентной ставки. Прямые затраты на производство продукции растут. Также ощущается снижение покупательской способности в отдельных потребительских группах, особенно в сегменте базовой колбасы»,— рассказывает директор Ростовского колбасного завода «Тавр».

По словам участников рынка, снижение покупательской способности заставляет производителей совершенствовать свои стратегии.

«Мы действительно фиксируем определенные перемены в покупательской активности жителей региона. Люди становятся внимательнее к ценам и качеству товаров, что требует гибкости в управлении ассортиментом и ценообразованием»,— говорит Софья Наврадова.

В течение 2024 года стоимость продукции Сочинского мясокомбината в среднем выросла на 15%. Это произошло в основном за счет повышения качества и внедрения новых стандартов производства, а также инфляционных процессов — роста затрат на оплату труда, тарифов на перевозки, стоимости кормовой базы, энергоресурсов, поясняет Рамиль Нигмадзянов. Он добавляет, что в 2025 году тенденция к росту цен на колбасную продукцию сохраняется — уже в начале года ряд производителей объявил о планах повысить цены примерно на 10%.

Екатерина Соколова рассказала, что Ростовский колбасный завод «Тавр» в прошлом году выручил около 4,4 млрд руб. (–12,8% к 2023), прибыль составила 53,1 млн руб. (против убытка 97,5 млн в 2023 году).

«Снижение выручки связано прежде всего с перераспределением каналов продаж в пользу менее маржинального b2b-сегмента, а также с корректировкой ценовой политики на фоне роста конкуренции и волатильности потребительского спроса»

«Снижение выручки связано прежде всего с перераспределением каналов продаж в пользу менее маржинального b2b-сегмента, а также с корректировкой ценовой политики на фоне роста конкуренции и волатильности потребительского спроса. Существенный рост прибыли обусловлен оптимизацией структуры затрат, повышением операционной эффективности, пересмотром ассортимента — предприятие отказалось от производства низкомаржинальной и нерентабельной продукции»,— говорит директор завода.

В 2025 году средневзвешенная цена продукции завода выросла на 6–8% по сравнению с 2024 годом. При этом предприятие не повышало цен в этом году. Эксперт поясняет, что рост средней цены реализации обусловлен как изменением ассортиментного портфеля, так и повышением стоимости в третьем квартале 2024 года. «Наибольшее удорожание затронуло линейку сырокопченых колбас (до 10–12%), что связано с ростом стоимости сырья и энергоресурсов, а также с изменением потребительских предпочтений в пользу премиум-продуктов»,— отмечает Екатерина Соколова.

По мнению эксперта, рост цен на сырье и инфляционное давление на отрасль в ближайшее время сохранятся. «С начала 2025 года наблюдается значительное повышение оптовых цен на свинину, в зависимости от категории и вида продукции, что оказывает давление на себестоимость переработчиков. Продукция мясопереработки не останется в стороне от общей продуктовой инфляции»,— говорит Екатерина Соколова. Она уверена, что в связи с изменением образа жизни потребителя спрос на готовые продукции и полуфабрикаты останется стабильным.

Маргарита Синкевич