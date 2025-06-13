Фестивали книг и мороженого, «Отпетые мошенники» на Чаше

В продолжительные выходные дни казанцев и гостей города ждет праздничная программа в честь Дня России, основные события которой пройдут в Казанском Кремле и у Центра семьи «Казан». На Кремлевской набережной в праздничные дни можно будет посетить фестиваль мороженого, а фестиваль современной музыки «уловка22» пройдет во дворе бара «Соль». В парке «Черное озеро», Нацбиблиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена» тоже фестиваль — Летний книжный. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

14 июня симфонический оркестр Unisong исполнит в КЦ «Чулпан» знаменитые саундтреки из фильмов: «Игра престолов», «Хатико», «Титаник» и других. Зрителей ждет атмосферный концерт при свечах. Начало в 17:00 и 20:00, стоимость билетов — от 2200 руб. (6+)

14 июня в «Татнефть-арене» пройдет концерт группы «Руки Вверх!». В этот вечер музыкальный коллектив исполнит свои главные хиты: «Крошка моя», «Алешка», «18 мне уже» и многие другие. Начало в 20:00. Доступны билеты за 8400 руб. (12+)

16 июня в 19:00 в театре на Булаке состоится концерт-шоу в формате живого интерактива. Оркестр исполнит популярные композиции: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 800 руб.

17 июня в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова в сопровождении живописи художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Музыкальная программа включает в себя исполнение известных произведений Иоганна Себастьяна Баха, композиций Ханса Циммера к фильмам «Интерстеллар», «Гладиатор», а также произведений Рамина Джавади к сериалам «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и не только. Начало в 19:00, билеты стоят 1700 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

С 12 по 15 июня в Казанском цирке представят спектакль «Мирас / Наследие» — рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Начало показов в 12:00 и 17:00, стоимость билетов — от 1500 руб.

12 июня в ТЮЗе имени Кариева состоится спектакль-квартирник «Голоса времени», где стихи Анны Ахматовой прозвучат на татарском языке. Зрители вместе с артистами пройдут по непростому жизненному пути поэтессы, отразившемуся в ее творчестве, узнают, почему ее псевдоним имеет татарскую этимологию. Начало в 13:00, билеты от 220 руб. (12+)

12 июня в 18:00 в театре на Булаке можно будет посмотреть комедийный спектакль «Ужин с дураком». В жизни Пьера Брошана есть традиция: каждую неделю он собирает званый ужин и в качестве главного ингредиента приглашает на него «дурака». Одним из таких многочисленных «дураков» на этот раз оказывается Франсуа Пиньон, но все идет не по плану. Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

13, 14, 15 июня в Особняке Демидова пройдут показы полубиографичного спектакля «Табу», в котором соединяются истории трех женщин начала двадцатого века: Фатихи Аитовой, Сары Шакуловой и Сары Садыковой. Эти истории о страсти к своему делу, которая сильнее разочарований и смерти. Начало показов в 19:00, стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

14 и 15 июня в 13:00 Казанский ТЮЗ приглашает на показ иммерсивного спектакля «Легкий человек» по воспоминаниям о казанском периоде жизни Горького. Вместе с Алексеем Максимовичем и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Стоимость билета — 950 руб. (12+)

16 июня в 19:00 на сцене МОН покажут спектакль «Тень» в постановке Казанского ТЮЗа. Герой разочаровывается в любви и создает установки и барьеры, чтобы избежать новой боли. Из-за этого он ломает и коверкает свою природу, погружаясь все больше в теневую сторону души. Спектакль режиссера Петра Шерешевского — это попытка переосмыслить «счастливый конец» пьесы Евгения Шварца. Стоимость билетов — от 750 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В прокат вышла детективная драма «Самозванцы» с Анной Михалковой в главной роли. Действие фильма происходит в октябре 1993 года. Влюблённая пара Лиза и Леша пытаются разобраться в обстоятельствах смерти знаменитого советского режиссера и по совместительству своего наставника. В ходе расследования они оказываются в центре исторических событий. (18+)

С 12 июня в прокат выходит семейное фэнтези «Артек. Сквозь столетия». Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта, но совершенно неуважительно относится к истории своей семьи. Родители отправляют Митю в «Артек», где он попадает в прошлое. Ему предстоит пройти немало испытаний и постараться не нарушить ход истории. (6+)

Также с 12 июня в кинотеатрах начнут показывать спортивный фильм «Больше чем футбол». На Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола России и скандальной фигуры отечественного футбола — тренера Сорокина есть всего две недели, чтобы собрать команду. Он приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков». (12+)

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Чем заняться еще

До 15 июня в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» открыта выставка цифрового искусства NUR NOW x T2. Выставка стала коллаборацией выставочного проекта NUR NOW и комьюнити «Березовый промпт». 25 цифровых художников из 11 стран рефлексируют на темы «Культура», «Связь» и «Технологии». Идея выставки в том, что культурный пласт формирует ценности, которые передаются с помощью разных форм коммуникации. Билеты — 1000 руб.

С 12 по 15 июня на Кремлевской набережной в Казани состоится фестиваль мороженого, где будут представлены более 100 видов мороженого. В программе фестиваля — концертная программа с выступлениями артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. Фестиваль продлится с 11:00 до 22:00 ежедневно, вход свободный.

12 июня с 11:00 до 15:00 в Казанском Кремле состоится этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Во внутреннем дворе Присутственных мест будут работать национальные подворья, выставка-ярмарка мастеров, мастер-классы, народные игры и открытый лекторий. На главной сцене фестиваля выступят Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии России, фолк-группа «Узорица», а также другие творческие коллективы. Вход свободный.

12 июня с 15:30 у Центра семьи «Казан» пройдет праздничная программа, посвященная Дню России. В программе: выступления звезд российской и татарской эстрады, лауреатов конкурса патриотической песни, в том числе групп «Волга-Волга», «Добробат», «Каспий», «Отпетые мошенники» и «Марсель». Вход на концерт свободный. Программа завершится в 22:00 праздничным салютом над акваторией Казанки.

С 12-го по 15 июня во дворе бара «Соль» пройдет фестиваль современной музыки «уловка22». В рамках дневной и ночной программ на сцене выступят Pompeya, «нееет, ты что», Symbol, «Золотые зубы», «Черный государь» и другие музыканты. Стоимость билетов — от 1100 руб. (18+)

14 и 15 июня Центр современной культуры «Смена» организует Летний книжный фестиваль. Программа пройдет в Нацбиблиотеке РТ и самой «Смене», а центральной точкой станет парк «Черное озеро», где состоится книжная ярмарка от более 40 независимых издательств со всей России. Также программа будет включать около 30 мероприятий для взрослых и детей: лекции и дискуссии, выставки, мастер-классы и экскурсии. Вход на события свободный, на часть событий нужна платная регистрация.

В Центре цифрового искусства Artplay Media заработала экспозиция «Искусство Японии: от Хокусая до современности», где перед зрителем предстают как всемирно известные шедевры мастеров японской гравюры, так и малоизвестные широкой публике работы. Выставка открыта до 30 июня, стоимость билетов — от 550 руб. (6+)

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Гузель Ахметгалиева