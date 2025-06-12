В Тутаеве в аварии погибли два человека

В Тутаеве в ДТП на перекрестке улицы Комсомольской и проспекта 50-летия Победы погибли два пассажира. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

12 июня в 20:35 на перекрестке столкнулись Hyundai и Lada.

«Водитель-мужчина 1996 г.р., управляя автомобилем "Хендай Акцент", совершая маневр поворота налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Лада Приора, под управлением мужчины, 2005 г.р., двигающемуся со встречного направления прямо»,— сообщили в Госавтоинспекции.

В результате столкновения погибли две пассажирки Hyundai 1985 и 2003 годов рождения, водителя Lada госпитализировали.

Алла Чижова