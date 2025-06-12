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В Ярославской области 13 июня ожидается гроза

В отдельных районах Ярославской области днем 13 июня ожидается гроза, которая будет сопровождаться сильным ветром. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ведомстве призвали во время грозы не пользоваться телефоном и электроприборами, а также избегать нахождения на открытой местности и около воды. В целом прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами по области, в том числе в Ярославле, — умеренный дождь.

Алла Чижова

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