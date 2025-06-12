На трассе «Холмогоры» в аварии погиб водитель

Госавтоинспекция расследует смертельное ДТП, случившееся 12 июня 2025 года на трассе М8 «Холмогоры» в Переславском районе. Авария произошла около 6 утра на 169 км дороги, сообщили в УМВД по Ярославской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ 1977 года рождения не справился с управлением. Машина перевернулась и столкнулась с автомобилем Peugeot. Водитель ГАЗа погиб на месте до прибытия скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын