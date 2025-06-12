В Новороссийске открыли бюст Герою России казаку Владимиру Гавриленко

В Новороссийске установили памятный бюст в честь Героя Российской Федерации Владимира Гавриленко — атамана Константиновского хуторского казачьего общества, командовавшего разведотрядом «Аксай». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В церемонии открытия приняли участие глава города Андрей Кравченко, вице-губернатор края и войсковой атаман Александр Власов, представители ветеранских организаций, казачества и участники СВО. Александр Власов подчеркнул, что более 1,7 тыс. кубанских казаков удостоены государственных наград, а троим, в том числе Владимира Гавриленко, посмертно присвоено звание Героя России.

По данным администрации, Владимир Гавриленко в одном из боев вызвал огонь на себя, что позволило уничтожить крупную группу противника. Позже, при артиллерийском обстреле, он организовал эвакуацию отряда и оказывал помощь раненым. За проявленное мужество и самоотверженность он был награжден высшим званием страны.

Анна Гречко