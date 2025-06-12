В Новороссийске открыли бюст Герою России Владимиру Гавриленко

В Новороссийске состоялась торжественная церемония открытия бюста в честь Героя России Владимира Гавриленко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В мероприятии приняли участие глава города Андрей Кравченко, руководитель краевого филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов, представители патриотических клубов, ветеранских и общественных организаций, казаки и участники специальной военной операции.

Вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов отметил, что почти 1,8 тыс. кубанских казаков получили государственные награды, более 1,3 тыс. — краевые и ведомственные. Троим посмертно присвоили звание Героя России, в числе которых Владимир Гавриленко.

Владимир Гавриленко командовал разведывательным отрядом «Аксай» казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон». В одном из боев он вызвал огонь на себя, что позволило уничтожить значительную часть вражеских сил. При попадании отряда под обстрел систем залпового огня Гавриленко организовывал эвакуацию и оказывал медицинскую помощь раненым. За героизм был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.

Анна Гречко