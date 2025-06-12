Трамваи в Таганроге перевезли с начала года более двух миллионов пассажиров

В Таганроге с начала 2025 года трамваи перевезли в рамках концессии более двух миллионов человек. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на минтранс региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что по результатам 2024 года количество перевезенных пассажиров ООО «Синара-ГТР Таганрог» превысило 9,2 млн (на 2 млн больше, чем в 2023 году)

Всего на трамвайных линиях Таганрога задействовано 35 единиц подвижного состава.

Мария Хоперская