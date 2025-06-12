Челябинская область вошла в число пилотных регионов по развитию гастротуризма

Челябинская область вошла в число пилотных регионов всероссийской программы «ПроЕДУ по России», направленной на развитие гастрономического туризма. Презентация проекта прошла на международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Организаторы, Агентство стратегических инициатив (АСИ), объявили, что всего в проекте примут участие одиннадцать регионов, сообщает пресс-служба Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

В программу также включены Белгородская и Ивановская области, Камчатский край, Мурманская область, Пермский край, Республика Мордовия, Севастополь, Тульская, Тюменская и Томская области. Экспертный совет АСИ отметил, что эти регионы продемонстрировали высокий потенциал и готовность к межотраслевому взаимодействию.

Директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко подчеркнула, что гастрономия в России отражает ее мультикультурность. Она отметила, что благодаря программе регионы смогут переосмыслить своё наследие и предложить новые смыслы. В ближайшие месяцы Челябинская область начнет разработку гастрономических кодов, включая аналитику, брендирование и создание маршрутов.