Ко Дню России в Сочи школьникам вручили первые паспорта

В администрации Сочи состоялось торжественное вручение первых паспортов молодым жителям города, приуроченное ко Дню России. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Документ гражданина РФ получили 14 школьников, отличившихся в учебе, спорте и общественной жизни. Среди них — лауреат театрального фестиваля, победители соревнований по боксу, карате, шахматам и теннису, автор собственной компьютерной игры и командир школьного отряда строевой подготовки.

«Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Вы — это настоящее и будущее России. От вас зависит, какой будет наша страна через десять, двадцать лет. Вы нужны своей стране и своему городу — умные, сильные, целеустремленные»,— заявил, вручая паспорта, заместитель главы города Александр Митников.

Похожие церемонии прошли во всех районах курорта.

Анна Гречко