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В Марий Эл девятилетний ребенок на квадроцикле сбил подростка

В Марий Эл, на ул. Совхозной деревни Якимово девятилетний ребенок за рулем квадроцикла сбил 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пострадавший шел по проселочной дороге. Его госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Прокуратура Йошкар-Олы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Ведомство также организовало проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений детей.

Диана Соловьёва

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