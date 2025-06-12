В Белгородской области умер раненный при ударе БПЛА по многоэтажке ребенок

В Белгородской области умер двухлетний ребенок, получивший тяжелую травму при ударе БПЛА по многоэтажке в поселке Борисовка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Он (мальчик.— "Ъ") находился в крайне тяжелом состоянии... Несмотря на все предпринятые меры, спасти ребенка не удалось»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщил, что удар по жилому дому произошел в тот момент, когда ребенок находился на прогулке вместе со своей бабушкой. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Женщина также пострадала, с минно-взрывной травмой и контузией ее доставили в больницу. Также контузию и баротравму получил мужчина, находившийся в одной из квартир. В здании были повреждены фасад и остекление. На стоянке осколками посечен легковой автомобиль.

Екатерина Отрашкевич