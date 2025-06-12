Boeing 787 Dreamliner рухнул сразу после взлета

Выживших после крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии нет, сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию. На борту находились около 240 человек, найдено уже 204 тела. Лайнер авиакомпании Air India потерпел крушение через несколько минут после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада на западе страны, рухнув прямо в жилом квартале на общежитие медиков. Рейс направлялся в Лондон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Central Industrial Security Force / X / Handout / Reuters Фото: Central Industrial Security Force / X / Handout / Reuters

Подробности трагедии рассказал в прямом эфире корреспондент CNBC TV18: «Вот официальное сообщение: "Авиакатастрофа с участием Boeing авиакомпании Air India произошла сразу после взлета из Ахмадабада. На борту находились 242 человека, из них десять — это члены экипажа и два пилота". Капитан судна — человек опытный, подполковник, у него свыше 8000 часов налета. Самолет вылетел примерно в половину второго по местному времени, подал сигнал бедствия и больше не реагировал на сообщения. Он потерял высоту, почти сразу упал за пределами территории аэропорта, там видны клубы черного дыма. Мы видим кадры, они душераздирающие».

По информации Reuters, самолет поднялся на высоту почти 200 м, после чего начал резко снижаться. Как сообщили в генконсульстве РФ, россиян на борту не было. О возможной причине трагедии в эфире телеканала CNBC TV18 рассказал бывший министр транспорта Индии Прафул Патель: «Современные самолеты очень сложные, а их пилоты прекрасно натренированы. Судя по кадрам, борт был в режиме набора высоты, и вдруг мощность теряется. Или что-то еще произошло, может быть, были какие-то проблемы во время взлета. Все это очень спекулятивные вещи. Мы не знаем, в какой момент точно был подан сигнал бедствия. Борт набрал около 200 м. Очевидно, что он мог лететь так не больше минуты, потому что это очень низко. Это все очень странно. К тому же у лайнера есть множество резервных систем.

Это пригодные для полетов очень безопасные самолеты. Они используются большинством авиакомпаний мира. Плюс это был дальний рейс. А в таком случае всегда все воздушные суда тщательно осматривают и проверяют пилотов. Если что-то не так, лайнер бы не допустили к полету. Значит, что-то произошло в момент набора высоты именно в эти 60 секунд».

Что могло стать причиной крушения? Об этом “Ъ FM” рассказал бывший пилот и специалист по безопасности полетов Александр Романов: «Судя по видео, которое я видел, трудно сказать наверняка, но отказ двух двигателей практически отметается, если только там не было что-то связанного с топливом. Отказ одного двигателя я тоже не увидел, потому что самолет летел ровно и без крена. Версия про птиц тоже вероятна, но в данном случае были бы какие-то хлопки, появлялся бы черный дым, если бы речь шла про нестабильную работу двигателей. При этом у лайнера не были убраны шасси. Версию о том, что произошел какой-то перегрев тормозных колодок на земле, тоже не считаю достойной, потому что перед взлетом его не должно было быть.

Просадка самолета характерна для ошибки экипажа, когда вместо шасси убирают механизацию, то есть закрылки, которые предназначены для взлета. В этом случае резко происходит уменьшение подъемной силы, а расчетная скорость для взлета не соответствует, поэтому лайнер уже не летит.

И попытка в конце поднять нос, увеличить угол атаки еще только все усугубила. Поэтому моя версия, предположительно, это ошибка экипажа по уборке закрылков».

Как пишет Reuters, на борту находились 169 граждан Индии, 53 британца, семь португальцев и один человек — из Канады. По данным сервиса Flightradar, первый полет самолет совершил в 2013 году. Это первое крушение Boeing 787 Dreamliner в истории. На этом фоне акции американской авиакорпорации упали на премаркете в США на 7,5%. Что известно об этом самолете — в справке “Ъ FM”.

Разработка Dreamliner стоила $7 млрд и официально стартовала в 2004 году. Тогда японская авиакомпания All Nippon Airways заказала 50 бортов общей стоимостью $6 млрд. На тот момент для Boeing это стало крупнейшим контрактом на поставку нового пассажирского самолета. Boeing 787 стал первым коммерческим лайнером, который по большей части состоит из композитных материалов. В каждой машине — 32 тонны углепластика, что экономит вес на 20% в сравнении с алюминиевыми конструкциями. К примеру, предыдущая модель Boeing содержала только 10% композитных материалов. Первый полет был запланирован на август 2007-го с поставкой в мае следующего года. Но сроки сдвигались по меньшей мере семь раз. Первый полет состоялся в 2009-м, поставка — в сентябре 2011-го. Среди главных причин задержек — нехватка крепежных элементов, а также проблемы с системами управления полетом и литий-ионными батареями. Исправить эти недостатки окончательно не удалось даже на этапе эксплуатации. В 2013 году полеты Dreamliner приостановили из-за тех же батарей. Неисправности даже приводили к пожарам на борту. В итоге конструкцию аккумуляторов пересмотрели. А из-за проблем в контроле качества крепежных элементов поставки почти полностью прекратились с января 2021-го по август 2022-го. Среди недавних инцидентов — дефекты в Boeing 787-9, который принадлежит American Airlines. Проблемы с бортом привели к отмене рейсов и значительным задержкам. Бывший инженер Boeing Сэм Салехпур заявлял о структурных недостатках Dreamliner. Он утверждал, что сам процесс сборки приводит к неправильному соединению частей фюзеляжа, что потенциально грозит разрушением после нескольких тысяч полетов.

За последние годы с самолетами Boeing произошло множество громких инцидентов, которые серьезно влияли на капитализацию компании. Так, в 2019-м самолет 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии, убытки корпорации после катастрофы оценивались примерно в $27 млрд. В 2020-м борт такой же модификации упал в Иране, из-за этого рыночная стоимость компании снизилась более чем на $4 млрд. В январе прошлого года у Boeing 737 MAX 9 во время взлета оторвалась часть фюзеляжа. Дверь самолета нашли на заднем дворе одного из домов в Портленде. Инцидент привел к экстренной посадке борта, эвакуации пассажиров и временной приостановке полетов всей этой модели.

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Анна Кулецкая, Егор Парфенов