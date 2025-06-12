В Ростове открыли памятник волонтерам СВО

В Ростове-на-Дону 12 июня открыли памятник волонтерам СВО. Монумент установили в парке культуры и отдыха им. Октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Скульптура символизирует благодарность волонтерам, которые приближают общую победу и помогают бойцам в госпиталях и на передовой.

У памятника состоялось еще одно значимое событие. Врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Владимир Кочетков вручил волонтерам СВО ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие».

Мария Хоперская