Более 70 хоровых коллективов спели гимн России в центре Екатеринбурга

В Историческом сквере Екатеринбурга прошла акция «Хором славим Россию и город», в рамках которой более 70 хоровых коллективов спели государственный гимн России и песни в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.

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Как сообщили в областном департаменте информационной политики, в акции приняли участие более 1,5 тыс. человек, включая врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. «Был рад присоединиться к этому большому и красивому мероприятию. Вместе с екатеринбуржцами и гостями города спел песни, знакомые с детства. Их пели наши родители, они откликаются нам, и, надеюсь, их будут знать и любить наши дети и внуки. В них — крепкая связь поколений»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее господин Паслер возложил цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину и вручил флаги России общественным организациям, объединяющих добровольцев и волонтеров, которые оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО и членам их семей, ухаживают за воинскими мемориалами.

Таисья Семина