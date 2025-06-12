Главе СКР доложат по делу о смерти волгоградца в медучреждении

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств смерти жителя Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов представит доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медпомощи мужчине (ст. 109 УК РФ). Глава СКР затребовал от него информацию об установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов. Центральный аппарат ведомства поставил на контроль исполнение поручения.

Ранее жительница Урюпинска в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, попросила его разобраться в обстоятельствах смерти ее супруга. Она полагает, что смерть могла наступить в результате ненадлежащего оказания медпомощи.

Со слов женщины, в январе этого года у ее мужа ухудшилось состояние, поэтому она вызвала медиков «скорой». Фельдшер осмотрел мужчину и выявил у него значительное снижение артериального давления. Вместо госпитализации медик посоветовал тому принимать лекарство.

Вскоре у мужчины развилась одышка. По адресу в очередной раз прибыла бригада «скорой», которая доставила его в медучреждение. Там пациент скончался. Автор обращения отметила, что до настоящего времени никого к ответственности не привлекли.

Павел Фролов