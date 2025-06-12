Власти Пензы рассказали, чего ждать в День России и День города

Глава Пензы Олег Денисов, начальник управления культуры Вера Фейгина, начальник образования и отдела по профилактике правонарушений Светлана Кузнецова и начальник управления образования Юрий Каленов рассказали, чего ждать горожанам во время Дня России и Дня Пензы. Оба праздника выпали на 12 июня.

На Соборной площади перед Спасским кафедральным собором торжества начнутся в 11:00на сцене, на которой будет показана композиция «Пензенская ласточка».

На площади Ленина с 10:00 пройдут акции «Пенза спортивная», «Большой городской квиз» — интеллектуально-развлекательная битва, праздничный марафон «Моя семья — Россия», «Парад колясок» и семейный киномарафон под открытым небом.

На Фонтанной площади с 12 дня будет звучать «Музыка улицам города».

Набережная Суры перед «Ростком» примет юные поколения пензенцев — с 10 утра и до 10 вечера там пройдет фестиваль молодежных культур.

Напротив стелы «Пенза — город трудовой славы» с часу дня и до 10 вечера будет длится марафон «Поем тебе, город трудовой доблести».

На Московской с полудня до 7 вечера планируется детский вернисаж.

А в сквере Славы с 11 и до 22-х — фестиваль пензенских угощений «Многофест». Тогда как в сквере Дениса Давыдова пришедшие начиная с полдесятого утра увидят детский фольклорный фестиваль «Сурские ласточки», «Сказки улицам города», «Литературный привал» и «Парад оркестров», где пензенцы игости города приобщатся к литературе и музыке.

Неподалеку, в сквере «Копилка пословиц» с полудня и до 7 вечера будут проходить «Хоровод дружбы» и «Давыдов Бал» — творческие коллективы представят свою программу.

В сквере Пушкина с 16-ти часов начнется городской диктант, где желающие проверят свою грамотность.

Светлана Кузнецова, начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации города Пензы, показала, где 12-го июня ради безопасного празднования правоохранители перекроют улицы и запретят парковку.

Завершатся торжества в 22:00 торжественным салютом в 4-х точках города: у «Ростка», стелы «Пенза — город трудовой доблести», на Юбилейной площади и около 20-й школы Пензы (район Терновки).

Подробная информация о праздновании Дня России и Дня Пензы будет размещена в соцсетях и на сайте администрации Пензы.

Сергей Федотов