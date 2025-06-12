На территории Республики Татарстан объявлено штормовое предупреждение. С 18:00 12 июня до 18:00 13 июня в регионе местами ожидаются грозы со шквалистыми усилениями ветра 15–20 м/с, сильный дождь и град. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 12 и 13 июня объявили штормовое предупреждение

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане 12 и 13 июня объявили штормовое предупреждение

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Владельцам маломерных судов рекомендуют воздержаться от выхода на воду и учитывать погодные условия. Также им нужно иметь при себе средства спасения, связи и навигации. Не рекомендуется выходить на рыбалку одному.

Водителям автомобилей советуют не выезжать за пределы населенного пункта без необходимости. Гражданам рекомендуют плотно закрывать окна, убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы.

Местами прогнозируют усиление ветра до 23 м/с. В это время нужно парковать машины подальше от навесов и деревьев и не стоять рядом с рекламными стендами.

Как рассказали в Гидрометцентре республики, с 12 по 15 июня ночью ожидается температура от +11 до +19°, а днем — до +22...+29°.

Диана Соловьёва