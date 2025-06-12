В Татарстане 12 и 13 июня объявили штормовое предупреждение
На территории Республики Татарстан объявлено штормовое предупреждение. С 18:00 12 июня до 18:00 13 июня в регионе местами ожидаются грозы со шквалистыми усилениями ветра 15–20 м/с, сильный дождь и град. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
В Татарстане 12 и 13 июня объявили штормовое предупреждение
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Владельцам маломерных судов рекомендуют воздержаться от выхода на воду и учитывать погодные условия. Также им нужно иметь при себе средства спасения, связи и навигации. Не рекомендуется выходить на рыбалку одному.
Водителям автомобилей советуют не выезжать за пределы населенного пункта без необходимости. Гражданам рекомендуют плотно закрывать окна, убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы.
Местами прогнозируют усиление ветра до 23 м/с. В это время нужно парковать машины подальше от навесов и деревьев и не стоять рядом с рекламными стендами.
Как рассказали в Гидрометцентре республики, с 12 по 15 июня ночью ожидается температура от +11 до +19°, а днем — до +22...+29°.