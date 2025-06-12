Началась укладка нового асфальта на Объездной дороге Ижевска возле СНТ «Ошмес»

Началась укладка нового слоя асфальтобетона на Объездной дороге Ижевска в районе СНТ «Ошмес» и съезда в жилой микрорайон «Орловское», пишет издание Izhlife. Протяженность участка составляет 360 м. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ). Подрядчиком выступает местная компания «Радонеж Дорожные Конструкции» (РДК). «Гарантийный срок участка — пять лет. При должном содержании и уходе указанный конструктив простоит спокойно десять лет»,— сказал заместитель главного инженера РДК Сергей Довбня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Укладывать на участке будут щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Помимо замены дорожного полотна на объекте планируется укрепить обочины, установить светофор и стационарное освещение перекрестка, благоустроить остановочные комплексы и тротуары к ним, заменить дорожные знаки. На участке введено реверсивное движение. Работы завершат до конца сентября.

Напомним, участок республиканской трассы от Якшур-Бодьинского тракта до проезда Тепличный протяженностью 6,7 км включили в ИДЖ в марте. Такое решение принял региональный КУ УР «Управтодор». «На данном объекте подошли межремонтные сроки эксплуатации, по истечении которых она должна ремонтироваться. Об этом же говорит и то, что в последние годы со стороны водителей на данную дорогу было много жалоб на ямы и колеи»,— сказала замначальника «Управтодора» Екатерина Чарыкова.

Работы на объекте контролируют представители общественных организаций. В марте член штаба Народного фронта в Удмуртии Андрей Цаплин указывал, что на дорогу поступало большое количество жалоб. «На этой дороге большой трафик, в первую очередь — грузового транспорта. Плюс, что сразу делают работу “два-в-одном” — ремонт дороги и капитальный ремонт перекрестка с “Ошмесом” и “Орловским". Жители давно писали обращения о благоустройстве въезда в микрорайон»,— отметил господин Цаплин.

В 2025 году по ИДЖ запланирован ремонт 62 дорожных объектов общей протяженностью 101,4 км.