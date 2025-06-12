Завершение строительства школы на территории Ручьи обойдется в 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для завершения строительства здания среднего общего образования на территории Ручьи. На возведение объекта потратят 3 млрд рублей, следует из опубликованной закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Заказчик в лице СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» планирует, что здание среднего общего образования будет рассчитано на 825 мест. Подготовку территории под строительство подрядчик осуществит осенью 2025 года. В августе 2026 года работы на объекте должны быть завершены.

На первом этаже разместятся вестибюль и гардероб для начальных и старших классов, медицинский блок помещений, тренажерный зал, обеденный зал персонала, учебные классы и библиотека. Выше будут учебные помещения начальных классов, кабинеты иностранного языка, библиотека с фондом закрытого доступа и актовый зал. Старшие классы будут учиться на четвертом этаже.

Татьяна Титаева