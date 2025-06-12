Глава РПЦ в поздравлении с Днем России поблагодарил Путина за управление страной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с Днем России. В своем обращении глава РПЦ поблагодарил президента за работу на высшем посту и пожелал «крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией». Глава государства в ответном поздравлении заявил о любви к Родине и гордости ее историей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ваше Превосходительство... Примите сердечные поздравления с Днем России,— сказал патриарх в своем обращении (цитата по сайту Московского патриархата).— Этот праздник символизирует многовековое единство нашего народа». Он отметил «мощь Российского государства, которое под Вашим руководством уверенно защищает свои национальные интересы», а также сохраняет историческое наследие и «отстаивает традиционные ценности». Глава РПЦ сообщил о признательности за внимание, которое Владимир Путин уделяет «вопросам развития плодотворного диалога власти и Русской православной церкви».

Глава государства в поздравлении патриарху напомнил, что «верность заветам предков, любовь к Родине... помогают вместе преодолевать испытания, добиваться поставленных целей».