Жители Кубани пожаловались на массовые сбои в работе операторов связи

В Краснодарском крае фиксируется рост жалоб на сбои в работе сотовых операторов. Об этом сообщает портал «Сбой РФ», анализирующий обращения пользователей по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество жалоб за последние часы поступило в отношении оператора «Мегафон» — Кубань вошла в тройку лидеров с долей 15% от общего числа обращений, уступив только Тюмени (24%). От жителей Москвы также поступило 15% сообщений. Свердловская область заняла третью строчку с показателем в 10%.

На перебои с Yota в Краснодарском крае пожаловались 17% абонентов, уступая только Тюмени (19%). По оператору Tele2 доля жалоб из региона также составила 17%, по Билайну — 15%, а по МТС — 11%.

Проблемы сотовой связи отмечаются в нескольких регионах, однако в южной части страны количество обращений значительно выше средних показателей. Информация о причинах сбоев пока не раскрывается.

Нурий Бзасежев