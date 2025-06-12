Умер экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов

Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил действующий глава региона Александр Авдеев. Причину смерти он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Губернатор Авдеев заявил, что под руководством господина Виноградова регион «справился с перипетиями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-е». «Земляки оценили его заслуги, он удостоен звания почетного гражданина Владимирской области... Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником»,— написал губернатор в Telegram.

Николай Виноградов был губернатором Владимирской области с 1996 по 2013 годы. Являлся членом комитета Совета федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (в марте 2001 его полномочия в Совете были переданы Вадиму Густову). С июня 2022 года занимал пост советника губернатора Александра Авдеева.