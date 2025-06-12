Российские туристы не могут вернуться с китайского Хайнаня из-за тайфуна

Время вылета самолетов в Красноярск из китайского города Санья на курортном острове Хайнань перенесли на сутки. Обратные рейсы также задержаны. Об этом сообщается на сайте «Аэрофлота». Задержка произошла из-за тайфуна VUTIP и временного закрытия аэропорта в Санье.

Задержаны рейсы FV6623 — Красноярск—Санья и FV6624 Санья—Красноярск авиакомпании «Россия». Первый рейс должен был отправиться сегодня в 21:10 мск. Согласно данным авиагавани, он вылетит в это же время 13 июня. Обратный рейс также перенесен ровно на сутки — с 4:35 мск 12 июня на 13 июня.

Из-за непогоды до 16 июня внесены изменения в расписание отправки и приема самолетов. Помимо Красноярска, ситуация затронула рейсы из Китая в Казань, Хабаровск, Владивосток, Уфу и Новосибирск.

Из-за приближающегося тайфуна с четверга по воскресенье ожидаются сильные ливни в южных и юго-восточных районах Китая, сообщает агентство «Синьхуа». Министерство водного хозяйства страны накануне объявило 4-й уровень экстренного реагирования на наводнения. Эпицентр тайфуна VUTIP находится недалеко от острова Юнсин в самой южной китайской провинции Хайнань.

Екатерина Отрашкевич