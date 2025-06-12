Столичный гостиничный проект купил долю в пермском химкомбинате

Закрытый паевой инвестиционный фонд «Гостиничные проекты» стал владельцем 23,7% долей ООО «Пермская химическая компания» (ПХК). Как уточняет сервис «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 5 июня.

Остальных участников ООО не раскрывает. Ранее 47% ООО принадлежало Кириллу Голованову, еще столько же — столичному ООО УК «Биопроцесс кэпитал партнерс» (ныне ликвидировано). 23,7% ранее принадлежало ВЭБ. РФ.

В «СПАРК-Интерфакс» указывается, что указанный ЗПИФ управляет 40% ООО «Завидово Плаза» — ему принадлежит гостиничный комплекс Radisson Resort — Zavidovo на одноименном курорте на границе Московской и Тверской областей. Ранее «Ъ» сообщал, что ВЭБ является кредитором проекта «Завидово».

ООО «Пермская химическая компания» создано в Перми на базе бывшего завода «Йодобром». Производит фторсодержащие ароматические и алифатические соединения, галогенсодержащие нефторированные соединения, кремнийорганические и металлорганические соединения. Выручка в 2024 году составила 4,6 млрд руб. (в 2023 году — 3,7 млрд руб.), чистая прибыль — 2,1 млрд руб. (в 2023-м — 1,3 млрд руб.).