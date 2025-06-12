Начальницу управления в Коркино обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В Коркино возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы администрации за злоупотребление должностными полномочиями при покупке жилья для детей-сирот и переселенцев (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствие установило, что в 2022 году начальница управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркино дала распоряжение заключить контракты на приобретение квартир для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Договоры были заключены с ООО «Специализированный застройщик „Монолит-Маг“» по завышенной цене, что нанесло ущерб району на более чем 19 млн руб. Обвиняемая руководствовалось личной заинтересованностью, стремясь повысить свой авторитет и улучшить служебные показатели.

Назначена строительно-техническая экспертиза, и продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Челябинской области.