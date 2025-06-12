В реке Алатырь Чувашии выявили превышения по железу и цинку

В реке Алатырь на территории Чувашии и на границе с Мордовией выявили превышение концентраций железа, марганца, цинка и биохимического потребления кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

Ранее в соцсетях появилась информация о гибели рыбы на реке Алатырь. По версии ведомства, гибель рыбы в Мордовии произошла после сброса неочищенных сточных вод с предприятий региона.

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Чувашии. Установлено, что в реке погибло более 2,3 тыс. рыб. Ущерб водным биологическим ресурсам достиг 800 тыс. руб.

В природоохранной прокуратуре отметили, что фактов причинения вреда здоровью граждан из-за загрязненной реки не зафиксировано.

Диана Соловьёва