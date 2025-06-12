Жителя Увинского района задержали за изготовление самодельного арбалета и стрелы

57-летнего жителя Увинского района задержали за изготовление самодельного металлического арбалета и стрелы к нему, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Метательное оружие изъяли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Полицейские установили, что задержанный в августе 2024 года самостоятельно изготовил арбалет из рессор легкового автомобиля на строительных станках. Он хранился у подозреваемого дома.

Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление метательного оружия (ст. 223 УК РФ). По статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.