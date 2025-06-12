Из Сочи направили гуманитарную помощь в Херсонскую область

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Сочи в Херсонскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сбор груза приурочили ко Дню России и организовали при участии Сочинского городского совета ветеранов. В состав отправленной помощи вошли продукты с длительным сроком хранения, предметы первой необходимости, одежда — всего около двух тонн. Медицинские учреждения курорта передали медикаменты.

По словам замглавы города Александра Митникова, гуманитарные грузы формируются регулярно по согласованию с властями новых регионов РФ и волонтерскими организациями. В сборе участвуют депутаты, предприниматели, национальные объединения, общественные и волонтерские организации, а также жители города.

Пункты сбора гуманитарной помощи продолжают работу во всех районах Сочи.

Анна Гречко