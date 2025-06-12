Под Саратовом суд наказал работницу Почты России за присвоение 60 тыс. рублей

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшей работницы АО «Почта России» по уголовному делу о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с января 2023 года по июнь 2024 года фигурантка присвоила себе свыше 60 тыс. руб. и потратила их на личные нужды. Деньги принадлежали пенсионерам.

Бывший начальник отделения почтовой связи в Духовницком районе в полном объеме признала вину и возместила причиненный ущерб. По решению суда она получила два года условно с испытательным сроком 24 месяца.

Павел Фролов