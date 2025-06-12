У Крымского моста скопилось более 500 машин

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 520 машин. Время ожидания составляет около двух часов. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. Со стороны Керчи очереди нет.

Пробка у Крымского моста образовалась сегодня утром. По состоянию на 7:00 в очереди со стороны Тамани было 360 транспортных средств. В течение часа их количество выросло. Движение на мосту в течение ночи не перекрывали. Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили над территорией Крыма два БПЛА, информации о пострадавших не было.