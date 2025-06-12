Житель Ставропольского края пойдет под суд за гибель 30-летнего саратовца в ДТП

Малосердобинский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело о смертельном ДТП в отношении 65-летнего жителя Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, ДТП произошло ночью в марте минувшего года. Проживающий в Ставропольском крае мужчина управлял автомобилем и на федеральной автодороге Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» выехал на встречку и врезался в «ГАЗ-172412».

На месте аварии погиб 30-летний водитель грузовой машины. Он проживал в Саратовской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов