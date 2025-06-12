Мужчин извлекли из под завалов на руднике в Якутии, один из них погиб

Двух мужчин извлекли из под завалов в руднике «Сарылах» Оймяконского района республики Якутия, где ранее обрушилась горная порода. Один из пострадавших погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале региональном управлении МЧС.

Выжившего мужчину госпитализировали в центральную районную больницу в поселке Усть-Нера Оймяконского района, его состояние удовлетворительное.

К месту происшествия направили следственно-оперативную группу, под руководством регионального управления СКР. Работа рудника приостановлена для выявления причины случившегося.

По данным МЧС, обрушение породы произошло во время проведения очистных работ. Всего на месте происшествия находилось 25 человек. Задымленности и запыленности в руднике нет, добавили в управлении.