Из-за разлива топлива на Енисее в районах Красноярского края введен режим ЧС

Режим ЧС межмуниципального уровня введен на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов, сообщил в своем Telegram-канале глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских.

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«Это необходимо для обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива топлива в реку Енисей»,— пояснил он.

По словам господина Озерских, в ликвидации последствий ЧП участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Специалисты обработали сорбентами 4,8 км береговой линии и 3,6 тыс. кв. м поверхности воды. Было откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости и установлено 270 м сорбирующих бонов, что «позволило ограничить распространение нефтяного пятна». «Сообщений о массовой гибели птиц и рыб не поступало»,— сообщил чиновник, отметив, что ситуация на месте аварии остается под контролем.

Напомним, 8 июня на казачинских порогах Енисея произошла авария: следовавший в Дудинку теплоход с двумя баржами получил пробоину при столкновении с подводным препятствием и встал у берега в полузатопленном состоянии. В реку вытекло около 30 тонн дизельного топлива. По данным замминистра экологии Красноярского края Юлии Гуменюк, превышение содержания нефтепродуктов на месте аварии и ниже по течению составило от 14 до 40 раз.

Красноярская транспортная прокуратура внесла представление владельцу теплохода — ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» — с требованием принять безотлагательные меры для ликвидации последствий происшествия. «В отношении виновных должностных лиц инициированы административные производства за нарушение правил выпуска судов в плавание и требований технических регламентов. Мною взят на контроль ход уголовного дела, возбужденного по указанному факту»,— сообщил красноярский прокурор Трофим Хмелевский.

Михаил Кичанов