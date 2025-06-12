Свет для театра

«Ъ-Новороссийск» запускает цикл материалов об архитектуре города, в которых историк Игорь Гусенин рассказывает о судьбе дореволюционных построек. В Новороссийске на Анапском шоссе находится здание, в котором сегодня располагается МРЭО ГИБДД. Архитектурой оно полностью выбивается из сложившейся в том районе застройки. Распространена версия, что до Октябрьской революции 1917 года в здании находился монастырь. На самом деле это бывшая городская электрическая станция.

Фото: МРЭО ГИБДД Новороссийска

В архиве Новороссийска сохранился документ обследования электрической станции и водокачки в мае 1920 года. В нем содержится описание расположения электростанции: «Городская электрическая станция и водокачка расположены вблизи города по Анапскому шоссе, на Цемесской болотистой равнине». Так как в то время нумерации домов не существовало (ведь домов не было, в основном огороды), то единственная привязка, которую мы можем использовать, это водокачка, которая до сих пор располагается на том же самом месте.

Если сравнить карты разных лет, то сомнений быть не может: здание, которое сегодня занимает МРЭО ГИБДД, это здание бывшей городской электростанции.

Электростанцию строили для обеспечения электроэнергией городского летнего театра, располагавшегося в Городском саду.

Городские власти предполагали построить театр без устройства электростанции сторонними организациями, в расчете на то, что город в скором времени будет иметь возможность построить общую городскую электростанцию, которая и будет подавать электричество, в том числе и в городской театр. Однако в последующем остро встала необходимость освещения театра к первому театральному сезону, а город так и не смог найти деньги на строительство городской электростанции.

Договор между Новороссийской городской Управой и фирмой «Сименс и Гальске» был заключен 20 декабря 1911 года.

В качестве силовой установки был установлен одноцилиндровый двигатель «Дизель» производства Аугсбургского машиностроительного завода, мощностью 50 лошадиных сил. Это был модернизированный в 1911 году двигатель. Поставщиком в Новороссийске был торговый дом «К. Збиза».

8 июня 1912 года фирма «Сименс и Гальске» сообщила городской управе: «Все работы по устройству электрического освещения в театре, токопроводной линии и силовой станции окончены».

Несмотря на то что первоначальным предназначением электростанции было обеспечение электричеством городского театра, она обеспечивала электричеством и частных городских абонентов. Часть электроэнергии использовалась для подачи воды в город с водокачки, которая находилась недалеко от электростанции. Электричество подавалось в город с помощью высоковольтной (2100 Вольт) воздушной линии, а в городе при помощи системы подземных кабелей и далее трансформировалась отдельными трансформаторами в ток низкого напряжения (110 Вольт).

В 1912 году в городе появились потребители электрического тока. Правилами определялось, по каким улицам может подаваться электрический ток, кто и за чей счет должен проводить линии электропередачи в городской черте, порядок присоединения к городской электросети и установка электросчетчиков, порядок взимания платы за потребленную услугу, правила расторжения договора между потребителем и городской электростанцией, тарифная сетка и многое другое.

Во время Первой мировой войны многие города империи оказались в затруднительном финансовом положении. Не был исключением и Новороссийск. Торгово-промышленная сфера пребывала в застое. Платежеспособность населения сильно снизилась. Городские налоги не собирались в полном объеме, расходы города на содержание военных выросли. Никуда не делись и городские обязательства по содержанию полиции, учебных заведений, больницы и прочих социальных учреждений. Для сбалансирования городского бюджета в 1916 году пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, среди которых: сокращение дополнительного жалованья городовым и полиции, упразднение уличного освещения, отказ от оркестра в летние месяцы в Городском саду и прочее. Пришлось увеличить и плату за электроэнергию с 30 до 35 копеек за 1 кВтч. Увеличение платы объяснялось также и чрезмерным подорожанием топлива, на котором работала городская электростанция. Городские власти считали, что плата за электроэнергию крайне низка по отношению к общей дороговизне жизни, а расходы на содержание электростанции постоянно растут.

Во время нахождения в городе белогвардейцев электрическая станция была практически реквизирована для особых нужд. Ее основным предназначением стало снабжение электроэнергией Новороссийского управления временной экспедиции заготовления денежных знаков.

Деятельность временной экспедиции началась 18 апреля 1919 года, она также занималась изготовлением государственных бумаг и прочих документов по заказам правительственных учреждений.

После установления в городе советской власти, электростанция перешла в ведение отдела местного хозяйства Черокрисполкома. В апреле 1920 года был произведен первичный осмотр электростанции. В докладной записке от 14 апреля 1920 года инженер, производивший обследование, сообщал: «Существующая в городе городская электрическая станция маломощна и ненадежна, так как ее динамо-машины надорваны шестилетней перегрузкой и могут в один ужасный момент перегореть и оставить население без света и воды, что грозит городу с его лазаретами неисчислимым бедствием…».

В мае 1920 года было проведено дополнительное обследование технического состояния электростанции и инвентаризация. В отчете комиссии говорилось: «…Электрическая станция в настоящее время работает двумя двигателями внутреннего сгорания. Первый из них — “Болиндер” мощностью 45 лошадиных сил работает непрерывно без капитального ремонта с 1910 года. Второй, тоже “Болиндер”, мощностью 125 лошадиных сил был установлен временно в 1919 году и, судя по всему, был некачественно собран, так как работает недостаточно точно и требует ремонта. Третий двигатель — “Дизель” мощностью 50 лошадиных сил был разобран в октябре 1919 года. Некоторые части этого двигателя, отосланные для ремонта на завод Стасова в Ростов-на-Дону, до нынешнего времени не получены обратно. К означенным двигателям имеются два генератора трехфазного тока, по 34 кВт каждый, установленные в 1912 году, и до сего времени, работающие практически безостановочно — днем, обслуживая водокачку и частные предприятия в городе, и ночью — для освещения городских улиц и парков. Счетчиков для учета отпускаемой электростанцией электроэнергии в сеть не имеется с момента постройки станции».

В конце мая отделом коммунального хозяйства черноморского окружного ревкома был направлен в Ростов-на-Дону товарищ Берулев, чтобы получить заказанные ранее (уже на бывшем заводе Соколова) две головки двигателя «Болиндер» и две головки к двигателю «Дизель», а также приобрести приводной ремень и все это привезти в Новороссийск на городскую электростанцию. Также ему вменялось в обязанность провести переговоры с фирмой «Сименс-Шуккерт» и Совнархозом, дабы как можно скорее получить заказанные за границей генераторы.

Жизнь в городе постепенно налаживалась, и потребление электроэнергии росло. В 1925 году электростанция столкнулась с теми же проблемами, что и шестью годами ранее.

С октября 1925 года электростанция работала без каких-либо резервов. И если бы вдруг какая-то часть оборудования вышла из строя или же ей потребовался бы текущий ремонт, то часть города осталась бы без электроэнергии.

Чтобы исключить подобные случаи, было решено построить новую большую Новороссийскую районную электростанцию (НОВОРЭС). От расширения уже существующей электростанции отказались.

В начале 1930-х годов после пуска Новороссийской районной электростанции старую городскую электростанцию на Анапском шоссе предполагалось ликвидировать за ненадобностью, вследствие сильной изношенности оборудования электростанции и предстоящего дорогостоящего ремонта. Учитывая, что после ввода в строй НОВОРЭСА, город получил необходимое количество электроэнергии, нужда в поддержании работоспособности старой электростанции пропала. В 1930 году городская коммунальная электрическая станция была закрыта, а оборудование распродано.

В 1931 году, когда начались работы по телефонизации Глебовского сельсовета, и телефонный кабель должен был проходить мимо здания городской электрической станции, то она в документах упоминается уже, как «бывшая электрическая станция».

Что располагалось в здании бывшей городской электростанции до войны, пока выяснить не удалось. В годы оккупации Новороссийска немецко-фашистскими захватчиками здание не пострадало. По словам старожилов, после Великой Отечественной войны в здании находились коммунальные квартиры.

В 1989 году в здание бывшей городской электростанции переместили отдел ГАИ, а в 1993 году — МРЭО ГИБДД.