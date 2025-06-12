В ночном ДТП погибли шесть жителей Приангарья

Сегодня ночью на 28 км автодороги «Черемхово — Голуметь — Онот» рядом с селом Ныгда Аларского района Иркутской области в ДТП погибли шесть человек, сообщил главк МВД России по региону.

Как установили правоохранители, водитель Lada Granta допустил столкновение с самодельным мини-трактором, двигавшимся впереди в попутном направлении». В результате происшествия водитель трактора и четыре его пассажира от полученных травм погибли на месте, водитель Lada Granta скончался в автомобиле скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Михаил Кичанов