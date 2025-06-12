В Якутии на руднике обрушилась горная порода, под завалами находятся два человека
Горная порода обрушилась на руднике «Сарылах» Оймяконского района республики Якутия. По предварительным данным, под завалами находятся два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, обрушение породы произошло во время проведения очистных работ. Всего на месте происшествия находилось 25 человек. Задымленности и запыленности в руднике нет, добавили в управлении.
Сейчас на месте происшествия работает военизированный горноспасательный отряд (ВГСО) в составе 17 человек и 3 единиц техники.