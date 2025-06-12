Концерт камерной музыки, фестиваль «Сибирский Огонь» и опера «Опричник»

Что будет на концерте камерной музыки в ЦК 19, чему посвящен XII военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь» и почему опера «Опричник» занимает особое место в творчестве Петра Чайковского.

12 июня (четверг)

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В кинотеатре «Победа» состоится премьера фильма «Финикийская схема» режиссера Уэса Андерсона. События картины разворачиваются в 1950 году на Ближнем Востоке. Экстравагантный магнат Жа-Жа Корда переживает череду покушений и затевает трансконтинентальный проект «Финикийская схема». Чтобы защитить свой бизнес, Жа-Жа Корда назначает единственной наследницей свою дочь Липс, послушницу монастыря. Начало в 18:25.

13 июня (пятница)

В «Белой галерее» откроется выставка финалистов фотопремии «Арткоко». Посетителей ждет встреча с фотографами Анной и Дмитрием Гражданкиными и галеристом Ольгой Тайировой. Специальным гостем вечера станет эксперт в области фотографии Владимир Дубровский. «Арткоко» — это крупнейший фотофестиваль Сибири и Дальнего Востока. Начало в 19:00.

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В ЦК 19 пройдет концерт камерной музыки. В программе заявлены произведения для домры и фортепиано композиторов XX века — Михаила Броннера и Александра Цыганкова. На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Артем Давтян (домра) и Татьяна Кугаевская (фортепиано). Начало в 18:00.

14 июня (суббота)

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В парке «Арена» пройдет музыкальный фестиваль «Черника Music Fest». Его участниками станут Radio Tapok, «Айвазовский оркестр», Антоха МС, Ramil, Sigma Boy (Betsy) и «Отпетые Мошенники». Гостей ждут выступления артистов, конкурсы, воздушный шар и экстремальные гонки на квадроциклах. Начало в 14:00.

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В деревне Большой Оеш Колыванского района Новосибирской области состоится XII военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь». В этом году он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостей ждет реконструкция боя событий афганской кампании «Западня», большой рыцарский турнир и многое другое. Начало в 11:00.

В галерее уличного искусства «100 квадратов» пройдет фестиваль электронной музыки «Крыша Open Air». В программе заявлены DJ-сеты от резидентов пространства «Крыша», виниловый маркет от Real Raga Records и лекторий о диджеинге. Начало в 18:00.

15 июня (воскресенье)

В НОВАТе состоится премьера спектакля «Опричник». С этого произведения началась слава Петра Чайковского как оперного композитора. Сюжет разворачивается в период правления Ивана Грозного. Молодой боярин Андрей Морозов хочет восстановить честь семьи и вернуть возлюбленную. Для этого он вступает в опричнину, но клятва, данная царю, требует полного повиновения воле государя, у которого свои планы на молодую жену боярина. Начало в 17:00.

16 июня (понедельник)

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В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Полетим вместе на Луну». Духовой оркестр сыграет произведения Latin Gold, Коула Портера, Джо Гарланда и многих других. Начало в 19:00.

В киноконцертном комплексе им. Маяковского состоится концерт Lumisfera. Музыканты исполнят произведения Эдуарда Артемьева и Ханса Циммера. Начало в 19:00.

17 июня (вторник)

В кинозале «Синема» пройдет показ фильма «Плавучий дом» Мелвилла Шэвелсона 1958 года. Комедия об адвокате из Нью-Йорка, одиноком отце, дети которого решают, что им нужна мама, а папе — жена. Они убеждают отца нанять итальянскую воспитательницу, и с этого момента жизнь семьи круто меняется. Начало в 18:30.

18 июня (среда)

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В НОВАТе покажут оперу «Соловей» Игоря Стравинского, которую он написал по сказке Ганса Христиана Андерсена. Главной темой произведения стало воспевание искусства. Опера представлена в постановке главного режиссера НОВАТа Вячеслава Стародубцева. Начало в 19:00.

19 июня (четверг)

В кинотеатре «Победа» пройдет спецпоказ фильма режиссера Селин Сон «Материалистка» 2025 года. Сюжет картины рассказывает историю о свахе из Нью-Йорка, которая сама выбирает одиночество. После просмотра состоится обсуждение картины с психологом. Начало в 19:00.

В Новосибирской государственной филармонии состоится VII фестиваль авторской песни «Станция Сибири». На сцене при участии Филармонического камерного оркестра выступят известные российские авторы и исполнители бардовской песни: Валерий Боков, Григорий Данской, Андрей Козловский, Наталья Колесниченко, Юрий Лорес, Сергей Матвеенко и другие. Начало в 18:00.

20 июня (пятница)

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В этот день завершится III «Сибирский форум фольклористов». Мероприятие объединит фольклористов, этномузыковедов, лингвистов, историков и деятелей культуры из разных регионов России. В рамках форума организованы различные форматы мероприятий, включая круглые столы, презентации новых изданий и показы этнографических фильмов. Начало в 12:00.