Три летевших в Шереметьево и Внуково самолета приземлились в других аэропортах

Три пассажирских самолета, летевших в аэропорты Москвы Внуково и Шереметьево, совершили посадку в других воздушных гаванях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочные службы аэропортов.

По информации агентства, рейс из турецкого Даламана, который должен был приземлиться во Внуково, был перенаправлен в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. В Шереметьево не приземлился самолет из Белграда — его также направили в Пулково, а также борт из Антальи — его направили в московский аэропорт Домодедово.

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов действовали в Шереметьево и Внуково более часа — с 1:36 мск по 2:50 12 июня.